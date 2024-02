Lauri Luur ⟩ Lootust, et kõik kulgeb nööri mööda, ei julge keegi anda

Teeme aga usinalt tööd ja ajame siin oma Eesti asja, kuid tuleb tõdeda, et planeeri, kui palju tahad, ootamatusi tuleb ikka ette. Mul oli eile kohtumine mõne pangategelasega ja me arutlesime intressimäärade üle. Kokkuvõtteks pidime tõdema, et mõningaid trende suudetakse rahandusmaailmas ette näha, kuid keegi ei oska täpselt ennustada, mis saab homme, veel vähem aasta pärast ja millal kõverad liiguvad alla või ülesse. Arusaadavalt sõltub kõik panganduses toimuv maailma majandusest, mis omakorda sõltub paljudest teguritest, sealhulgas geopoliitilisest olukorrast. Kuid eilse kohtumise kokkuvõte oli see, et rahaturu osalised ennustavad sujuvat majanduse stabiliseerumist. Mida kaugemale tulevikku see joon liikus, seda sirgjoonelisem see oli. Kuid nagu ma juba nimetasin, on elu täis üllatusi ja seda lootust, et kõik kulgeb nööri mööda, ei julge keegi anda.Lugupeetud vapimärgikavalerid, maakonna haridus- ja kultuuritegelased, ettevõtjad, poliitikud ja teised kutsutud!