Peatreener lahkub, kapten veel mõtleb – Pärnu võrkpalliklubi Balti liiga hooaeg lõppes dramaatiliselt

Paraku on sel lool kurb lõpp. Nõnda nukker, et kui nädala viimasel päeval oli rekordpublik rekordpika matši järel Pärnu spordihalli tribüünidelt laiali valgunud, leidis veel ühe poolehoidja, kes liikumatult oma koha peal istus ja peast kinni hoidis. Asjaosalisedki olid pahviks löödud: kes vaatas tühjusesse, kes peitis pea oma särki, kes ei saanud esiti sõnu suust.

«Palun vabandust!» kõlasid suvepealinna kapteni Andrus Raadiku siirad sõnad. «Üle pikkade aastate tuleb nii võimas ja valjuhäälne publik kohale ja … meie anname mängu lihtsalt ära. Olen nii kurb, mul on ausalt kahju.»

Alustuseks kerime ajaratast neli päeva tagasi: Daugavpilsi olümpiakeskus, veerandfinaali avamatš. Ehkki pärnakate etteaste näib lootusetu, tehakse sellestsamusest saia ja 0:2 kaotusseis keeratakse 3:2 võiduks. Suurt edu see kodumänguks ei anna – Pärnuski on vaja edasipääsuks võita. Kui mäng venib pikale, siis vähemalt kuldses geimis.