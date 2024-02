Pärnu linnaorkester kutsus muusikuist isa ja poja Islandilt Eestisse

Linnaorkestri juubelihooaeg on inspireeritud värvidest. Seepärast on igal kontserdil mõni värviga seotud pealkiri meresinisest sammalrohelise ja purpurpunaseni, viidates kontserdikavade eriilmelisusele. Lõpuks moodustub värvidest kaleidoskoop, mida ereda mälestusena järgmisse aastakümnesse kaasa võtta.



Kontserdil “Päikesekollane” kohtuvad sel nädalal põlvkonnad kolmel moel: solistidena isa ja poeg Selvadore ja Oliver Rähni, Eesti heliloojatena vennapoeg ja onu Artur ja Villem Kapp, sooloteoste autoritena Mozart ja Weber, kahe järjestikuse põlvkonna heliloojad.



“Seekordne kontsert on mitmes mõttes märgilise tähendusega. Esmalt tuleb taasettekandele Mozarti klarnetikontsert, mida ma esitasin 1985. aastal oma esimesel esinemisel koos orkestriga. Teiseks on mul esmakordne võimalus Eestis esineda samal kontserdil koos poeg Oliveriga. Eks isal ole alati uhke tunne oma pojaga ühel ja samal kontserdil üles astuda. Oluliseks pean ka seda, et mul on võimalus esineda (Pärnu kõrval) taas kodupublikule Tartus, eriti nüüd, kui Tartu on Euroopa kultuuripealinn,” kõneles Selvadore Rähni, kes täna Pärnu kontserdimajas koosmängu harjutas. Linnaorkestrit juhatab seekord dirigent Mikk Murdvee.



Klarnetist ja helilooja Selvadore Rähni koos dirigent Mikk Murdveega Pärnu linnaorkestri proovis kontserdimajas. Foto: Kristi Raidla/PLO





Klarnetist ja helilooja Selvadore Rähni on üks tuntumaid Eesti klarnetimängijaid maailmas. Aastatel 1997–2005 tegutses ta Kyoto sümfooniaorkestri klarnetirühma kontsertmeistrina. Koos orkestriga on ta salvestanud muusikat Jaapani rahvuslikule televisioonile ja raadiole ning plaadifirmale Arte Nova. Tähtsamad esinemised Mozarti klarnetikontserdiga on toimunud kuulsas Osaka sümfooniahallis, Berliini kontserdimajas ja Karlsruhe Brahmsi saalis.



Oliver Rähni on sündinud eesti muusikute perekonda 2003. aastal Kyotos (tema ema on pianist Tuuli Rähni), õpib praegu Reykjavíki kunstide ülikoolis ja on Islandil sealse noore põlvkonna üks andekamaid pianiste.