Loodusvaatlus ⟩ Lõõritamine ja trompetihelid: varajased rändlinnud on juba saabunud

Möödunud laupäeva öistele tuulepuhangutele järgnes kevadehõnguline pühapäev. Soojakraadid ja märtsiilmeline päike panid juba ukselävel kahtlema, kas karvakraega parka on sellisel päeval just kõige õigem kehakate. Jalga said aga kindlalt kummikud, sest sula tõttu mudast ja veest puudust polnud, kuigi kõndimiseks valisin valdavalt kuivemaid paiku.