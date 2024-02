Vaprus tahab tõestada, et eelmise hooaja tähelend polnud juhus

Enne pühapäeval algavat kodust liigahooaega said Pärnu Vapruse vutimehed treeningmängudes madistada viie Läti meistriliiga satsiga.

Pärnu Vapruse jalgpallimeeskonna mullune uljas minek kohalikul vutitšempionaadil pani paljudel spordisõpradel südamed kiiremini põksuma: 35 mängu medaliheitluses ja 36 matši euroliiga koha konkurentsis oli kui pauk luuavarrest. Enne hooaega ei osanud sellist sõitu keegi oodata ja ehkki lõpujoonel tuli leppida kuuenda kohaga, mis paljude “oleksite” juures võis tunduda väikese pettumusenagi, oli see kahtlemata märkimisväärne kordaminek. Paari päeva pärast algavaks liigahooajaks on see ootused kõrgele kruvinud.