Talviku debüteeris AMA superkrossi sarjas: Milline kogemus ja melu!

"Milline kogemus ja melu! Võistelda staadionil esimest korda elus oli midagi sellist, mida on raske sõnadesse panna!" rõõmustas Talviku oma fännilehel. "Olen väga tänulik, et saan millegi nii ägedaga tegelda, potentsiaal hästi sõita on olemas!"

Talviku jutu järgi võis tema esimese superkrossi lugeda igati edukaks. "Jõudsin väga kaugele. Ajasõitudega jäin väga rahule: 22. aeg esimest korda superkrossi rajal võisteldes on päris äge, arvestades veel seda, et olin C-grupis, kus rada oli kõige rohkem soones. Et sellise tempoga kuttidega värskelt korda tehtud rajal sõitudes võistelda, vajan natuke rohkem kogemust – küll see peagi tuleb," usub noor motomees, kes pidi viimastes sõitudes maadlema tehniliste muredega: esiamordid olid seest katki läinud. "Väike kukkumine lohutussõidu esimesel ringil tegi samuti elu raskeks, aga elame ja õpime. Igatahes olen ilusti ühes tükis: hakkame neid superkrossi kogemusi ja killukesi koguma!"