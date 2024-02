Et tavaliselt ei hakka mul disainerikraamile hammas peale, tundsin nüüdki esialgu täpselt seda, mida politseinikud pettustest kõnelevates artiklites on korrutanud: kui see tundub liiga hea, et olla tõsi, siis see ei olegi tõsi. Ja iga kord olen seda leierdatud lauset lugedes mõelnud, millised on need totukesed, kes nii lihtsasti õnge lähevad.