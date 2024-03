Tervise- ja tööminister Riina Sikkut teeb ametisse asumise algusest Eesti tervishoiuasutustes tuuri, sel nädalal kiikas ta Pärnu haigla uste taha. Ministri huviorbiidis on toimepidavus ehk see, kui hästi on haigla valmis ootamatuteks olukordadeks, nagu looduskatastroof, mõni uus viirus, pikk elektrikatkestus või sõda.