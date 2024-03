Kõlakatest hoolimata ei keelusta päästeamet puukütet

Rannala sõnade kohaselt tuleb praktikas ette olukordi, kui ühe korstnapühkija hinnang erineb teise omast. «Siin võib olla põhjus, et vahepealsel ajal on olukord muutunud, näiteks muutuvad inimeste kütmisharjumused, kuid vahel on ette tulnud ka seda, et kõike ei ole alati märgatud. Sellisel juhul on mõlemaga suheldud ning võetud selgitusi,» selgitas ohutusjärelevalve osakonna juhataja.