Nädalast jäi kõlama ⟩ Üks lilleõis ja jäätiseamps korraga

Spordientusiastid otsustasid, et aeg on õuetossud jalga panna ja vabas õhus kilomeetreid mõõtma hakata. Seda hoolimata taldade alla kleepuvast porist ja kergliiklusteedel rattarehve varitsevast kiviklibust. Linnulaul, mida siit-sealt kuulda, korvas ebamugavused. Kümneeurone rattarehvi vahetus ei ole ju palju esimese kevadise velotiiru eest!

Suvepealinnas ei lasknud inimesed end heidutada ei külmast ega pilvedest. Nad teadsid, et kevad on tunne, mis tekib värskes õhus optimistliku meele abil. Ikka üks lilleseade, raamat ja külm jäätiseamps korraga. Küll see termomeetrinäit lõpuks ka tõusma hakkab ja halli pilvekatte taga on ju ometi päike!