Tordilabidas, millest tema kollektsioon alguse sai, pärineb aga 1990ndatest ja selle tellis tema vanaema Hobby Halli või Anttila kataloogist. Tegemist oli roosornamendiga tordilabidaga, mille juurde kuulus kuus dessertlusikat. «See on eriti armas, et see on just vanaema kingitud,» ütles Nurm.