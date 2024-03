Kohutav visketabavus, treeneri karmid sõnad ja hull lõpp: Sadama kossutiim võttis riiakatelt magusa revanši!

Samade vastaste esimene vastasseis tekitas kõvasti kõneainet. Lumine 25. november, Riia Arena. Pärnu teeb roosade särkide vastu vinge stardi ja Zelli kaitse on kui läbikäiguhoov – Sadam saab 40 silma kokku juba 14. minutiks. Ehkki pärnakad juhivad 17ga ja omavad võimalust riialased juba avapoolajaga ära murda, seda ei suudeta. Lõpp läheb nugade peale ja Zelli võidab 85:81.

Pärnu meeskonna mänedžer Johan Kärp on püha viha täis. “Mul on ausalt kõriauguni sellest Läti kohtunike tööst. Ma ei suuda seda enam taluda!” põrutas eestvedaja 25. novembril siinkirjutajale pärast lõpuvilet. “Olen küll emotsionaalne vend, aga praegu tunnen, et mulle tehti liiga – ma lihtsalt ei talu ülekohut! Neid kahtlaseid vilesid oli meeletult. Mingi õiglustunne peaks ka kohtunikel olema!”