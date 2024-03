Pärnu FotoFesti peanäitusel "Võta isiklikult" saab vaadata Kaupo Kikkase fotokogu, mille autorite hulgast leiab ka pärnaka Tiiu Kimberi (tema teos on pildil paremal).

Kaupo Kikkas avas äsja Pariisis Eesti saatkonnas oma Ukraina sõjapõgenikest ja nende kodust kaasa haaratud objektide fotonäituse “What Would You Take?”, mida varem on eksponeeritud ka Londonis.