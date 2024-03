Vastukaja ⟩ Plaanide muutumises ei ole midagi imelikku

Kohtuvaidlused, bürokraatlikud takistused ja meediarünnakud kestsid mitu aastat, et jõuda selguseni: ei ole Pärnu Sadamal ega naabril asja võõral krundil arendamist keelata, kui on järgitud kõiki seadusi ja norme. Vaieldi tulutult, see-eest riigikohtuni välja. Tühermaa pooldajad said kokkuvõttes kõikides kohtuasjades täieliku kaotuse, kuid meie plaan suudeti siiski ära käkkida: pideva kaigaste loopimise ja majandusolukorra muutumise tõttu jäime ilma äripartnerist/investorist ning toimetame 2022. aasta sügisest edasi üksi. Oleme enda ettevõttega oma raha eest rajanud Lootsi tänava pikenduse, korrastanud avalikult kasutatava slipi juures manööverdusala, teinud oma raha eest valmis ka linnale kuuluva ümbritseva maa-ala ehitusprojekti. Me oleme nii panustanud hulga raha pärnakatele parema avaliku ruumi jaoks. Proovisime hambad ristis edasi liikuda, tegime ehitusluba puudutava kohtuvõidu järel arheoloogilised eeluuringud, sõlmisime elektri ja kaugkütte liitumislepingud ja tegime projektid. Kuid investor oli siiski läinud, laenuraha hind oli koos euribori tõusuga muutunud erakordselt kõrgeks, ning lõpuks pidime tõdema: niigi napi kasumlikkusega projekt uutes oludes enam ots otsaga kokku ei tule.