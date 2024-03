Gümnaasiumide sulgemise õiguslik vaade

Koolide sulgemine on vaidlusi tekitav teema, mis puudutab paljusid. Seepärast tuleb selliste otsuste vastuvõtmisel kaaluda objektiivselt ja põhjalikult nende mõju, kaasates otsusest puudutatud isikuid. Kohtupraktika näitab, et niisuguseid otsuseid langetades on korduvalt tehtud palju vigu, mis on kaasa toonud otsuste õigusvastasuse, kirjutavad RASKi advokaadid Villy Lopman ja Elvi Tuisk.