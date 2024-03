Kohaliku omavalitsuse 12 lihtsat sammu tervema Eesti heaks

Kohaliku omavalitsuse vaates väljendub elanike heaolu ja tervis otseselt maksutulu laekumises. Tööl on tõhus see inimene, kes on vaimselt ja füüsiliselt terve ning kellel on võimalus ennast tervena hoida. Tänased lapsed on homsed täiskasvanud maksumaksjad ja tänased täiskasvanud maksumaksjad on homsed eakad. Seetõttu on aktiivse liikumise mõtte- ja eluviisi toetamine investeering kohaliku omavalitsuse tulubaasi.