See, et toidupanga kraam maainimesele pea koju kätte viiakse, on uus nähtus. Mullu kevadest jõuavad toidupakid Lääneranna valda, suve lõpul lisandus Saarde vald. Käesolevast aastast toimetatakse abipakid ka Torisse ja Põhja-Pärnumaale. Kihnu on toidupakke saadetud juba paar aastat. Üksnes Häädemeeste puudub veel nimekirjast.