Galerii ⟩ Endla noortestuudio toob lavale Kitzbergi esimese näitemängu

Kitzbergi “Libahundiga” avati 1911. aastal kutselise Endla teatri maja, 2017. aastal lavastas Vihmar selle noortestuudio esimese täispika lavastusena ja kui mullu sügisel üheskoos uut näitemängu valima asuti, arvasid noored Kitzbergi just esimese tüki valikust kõige huvipakkuvamaks. Lavastaja hinnangul on noortestuudiole keeruline leida näitemängu, kus on parasjagu tegelasi ja naiste-meeste osad jaotuksid normaalselt, et kõik saaksid midagi teha.