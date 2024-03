Väino Linde ⟩ Miks on vaja piirata vaenuliku välisriigi kodanike valimisõigust?

Osa poliitikuid mõistab seda suurepäraselt, aga on neidki, kes ikka veel kahtlevad ega soovi aru saada, et see teema seondub meie julgeoleku ja riigi terviklikkuse tagamisega.

Niisama tähtis on siinjuures teada, et Vene Föderatsiooni konstitutsiooni 59. paragrahvi 1. lõike järgi on oma kodumaa (seega Venemaa) kaitsmine iga Vene kodaniku kohustus ja on esinenud juhtumeid, kus Eestis alaliselt elavad idanaabri kodakondsed on saanud isegi mobilisatsioonikutse. See näitab üpris ilmekalt, et Eesti Vabariigil puudub kahjuks võimalus täielikult tagada, et eelnimetatud välismaalased oleksid oma kodakondsusriigi mõjutustest vabad.