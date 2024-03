“Oleme kolmekesi töötanud sellega. Arutame läbi, proovime, üks vaatab kõrvalt, teinekord vaatab teine kõrvalt – nii need stseenid on sündinud,” selgitab Helemäe pärast üliintensiivse poksiosa läbimängu lavastaja Kaili Viidase silme all. “Minut sellist vehklemist võtab igal inimesel pulsi kõikuma,” tõdeb ta, nahal higipärlid. Enne poksi tegeles Helemäe seitse aastat võistlustantsuga.