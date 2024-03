Vambola Paavo ⟩ Kevadekuulutajad varsti platsis

Noortele meeldib tõuksiga sõita – see on alternatiiv ühistranspordile ja autodele. Pealegi pääseb igale poole lahedalt ligi. Rohelise mõtteviisi pooldajatele asi meeldib, ent kas ka politseile, meedikutele ja autojuhtidele? Iga aastaga suurenev traumade arv paneb mõtlema, kuid tulemused on visad paranema.

Tõuksidega seonduvat anarhiat on vaja ohjata. Olen Pärnuski näinud suvel tõuksidel kihutajaid ja päris ohtlik on liikuda rannas. Korraga on tõuks selja taga ja ega juht tulekust märku anna. Oled mõtteis, teed sammu kõrvale ja õnnetus ongi käes. Rannapromenaadil on samuti lapsi, kes ei pruugi olla nii tähelepanelikud kui täiskasvanud.