Lee Maripuu ⟩ Miks on Eestis ikkagi nii suur sooline palgalõhe?

Statistikaameti andmeil on sooline palgalõhe Eestis 17,7 protsenti. See number näitab, et enne maksude mahaarvestamist on naise keskmine tunnitasu meeste omast 17,7 protsenti väiksem. Palgalõhe on üle kümne aasta kahanenud, aga viimase aastaga hoopis kasvanud 2,8 protsendipunkti.