«Arvan, et olin umbes 15aastane – sestsaadik on mul lehed, kus ma aeg-ajalt uuendan oma unistusi ja eesmärke. Märkmik on mul kasutuses, seal ei ole 50 unistust täis, sest olen pannud sinna ainult suuremad. Üks neist on saada maailmas tunnustatud kirjanikuks, ainuüksi sellega saab sisustada kogu oma aja,» julgustab Künnapas unistama suurelt. «Ma tean, et mõni hakkab selle eesmärgi peale naaksuma ja see on hirmutav, aga kui sa ütled selle välja, siis sa hakkad selle nimel tegutsema.»