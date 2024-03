KOLUMN ⟩ Ole inimene, lase kõigil hingata!

Tossutaja põhireaktsioon on märkuse tegija peale pahandada, ehkki tema on see, kes oma tegevusega teisi häirib ja tervist rikub. Põlemisel tekkiv toss ei ole ainult vastiku haisuga, vaid sissehingamisel tervist kahjustav, eralduvad osakesed tungivad kopsudesse ja veringesse. Õhusaastel on seos neeru- ja maksahaiguste, astmaga, suureneb trombioht, võivad tekkida rütmihäired, teatud ühendid tekitavad vähki.

Olen korduvalt ja mitme aasta vältel pöördunud Pärnu linnavalitsuse poole palvega teavitada elanikke, et okste, lehtede ja ükskõik millist prahti põletada on lubamatu. Paraku tulutult. Olen ka Pärnu elanik, aga minuni ei ole linnalt jõudnud mitte kunagi ühtegi sõnumit, et prahipõletamine ei ole vastuvõetav. Kui ise otsida, on kõige värskem materjal kahe aasta tagune pressiteade Pärnu linnavalitsuse veebilehel. Käsi püsti, kes käivad linnavalitsuse lehel pressiteateid lugemas? Eriti veel vanu, et teada saada, mida tohib teha ja mida mitte!