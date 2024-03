Teisalt, limpsiga maiustamine pole inimõigus ja kui see aitab meil kas või veidikegi oma tervist kahjustavat käitumismustrit muuta, pole plaan üldsegi paha. Omamoodi sümboolselt on kõnealuse maksu eestkõneleja terviseminister Riina Sikkut, kelle ülesanne ja suisa kohustuski võiks eeldatavasti olla edendada rahva tervisekäitumist. Suhkrumaksus näeb ta vahendit, millega vähendada noorte ülekaalulisust ja rasvumist. Tervise arengu instituudi Eesti õpilaste kasvu-uuringu tulemused näitavad, et üha enam lapsi on kimpus liigse kehakaaluga.