Kevadkoristus algas Pärnus erakordselt vara

Pärnu linnavalitsuse liikluse peaspetsialisti Toomas Tammela teatel alustas tänavapuhastusauto Pärnus tööd selle nädala esmaspäevast. Tolmu vähendamiseks kasutatakse tema teatel pühkimisel niisutussüsteemi, teisiti pühkimissüsteem ei töötagi. Ent ta märkis ta, et teeservad on praegu jätkuvalt jääs ja igalt poolt tänavaid puhastada veel ei saa.

Heakorra peaspetsialist Piret Unn, kelle vastutusala on pargid ja haljasalad, tähendas, et kevadkoristusega on sel aastal alustatud erakordselt vara. Tavaliselt lähevad koristustööd lahti aprilli alguses. Hooldustööde käigus riisutakse sügisesed lehed kokku, pühitakse kõnniteed puhtaks. Kevadkoristustööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 1. maiks.