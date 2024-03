PILDID ⟩ Kaubanduskeskus võõrustas seenioride messi

"Kui on pidevalt magusa isu, tuleb sellele järele anda," reklaamib magusatootja oma maiuseid prouale, kes leti ääres seisatanud. Kui mööda Kaubamajakat laiali laotunud messi servades pakuti uudistajatele head-paremat proovimiseks ja müügiks, siis peaukse juures oli loodud saal ja etlusala, kus astusid üles kollektiivid, aga kuulis ka praktilisi õpetussõnu. Näojooga õpetaja Mai-Liis Kivistik näitas kuidas tugevdada silma ümbruse lihaseid ja lõõgastada silmi. Ta õpetas kohapeal harjutusi, mida teha siis, kui probleemiks on silmadele vajuvad laud ja kuidas seda ennetada. Neid ja muidki harjutusi tegi terve aatriumitäis eakaid ja vähem eakaid messihuvilisi kaasa. Seejuures jagas juhendaja teadmist, et silmanägemine hakkab halvenema 40. eluaastast ja suur probleem on nutitelefonid ning samal ajal vaatavad inimesed vähem kaugusesse. Seega on silmadel vähe fookuse vaheldust.