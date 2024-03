Salaseltslane võitis Koidula konkursil žürii südamed

Võitja Antons esitas Koidula viimase kirja pandud luuletuse «Enne surma – Eestimaale!» ja Ave Alavainu luuletuse «Fööniksi enesetapp». Antons tunnistas, et on Alavainu suur fänn ja Alavainu luuletus oli tal juba varasemast peas. «Kuna mul teine luuletus oli olemas, siis ma otsisin kõigepealt Koidula luuletusi, lappasin ta igasuguseid luulekogusid, siis ma leidsin selle. Siis ma arvan, et tubli nädal aega ma õppisin seda pähe ja harjutasin,» kirjeldas ta konkursiks valmistumist ERRile antud intervjuus.