Kristin Tattar pärast hooaja avatriumfi: Tõestasin endale, et olen endiselt tasemel!

«See on imeline tunne. Mul oli enne seda turniiri viis kuud võistluspausi ja oli päris veider tunne karussellile tagasi astuda. Tõestasin endale, et olen endiselt tasemel!» rääkis pika pausi järel taas võimu näidanud Tattar pärast karika kättesaamist. «Kui midagi pole katki, siis pole ka midagi parandada. Praegu tunnengi, et kõik on hästi. Jätkan samas vaimus ja vaatan, kuhu see mind välja viib.»