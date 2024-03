Noor muusik kostitab teatripublikut itaaliapärase džässiga: Kui ma filmifänn ei oleks, pusiksin ilmselt siiamaani

“Iga hommik, mis ma ärkan, ma juba nii väga tahan minna,” avaldas Salumets. Igal hommikul ja pärast lõunast pausi õhtul seab ta sammud Endla teatrisse uuslavastuse “Rocco ja tema vennad” proovi. Pärnu Mai koolis muusikatunde andvale ja bändiringi juhendavale pärnakale on teatrilavastusele muusika loomine esmakogemus, mis esialgu võttis põlvist nõrgaks, aga oli nii ahvatlev ettepanek lavastajalt Kaili Viidaselt, et ta sekunditki mõtlemata “jah” ütles.

“Mõtlesin, et oh-oh, kui põnev. Kaili rääkis, et see lavastus tuleb itaaliateemaline, kus on palju poksi, draamat ja nalja, ja kas ma tahaksin selles kaasa lüüa. Ise pärast mõtlesin, et issand jumal, ma ei ole ju varem teinud ja kas ma üldse hakkama saan,” meenutas noor muusik.