Valter Parve ⟩ Seitsme peaga lohe ja kolm lõvi – kumb pool peale jääb?

Mis on need seitse lohepead? Esimene kindlasti seesama ahnus: mida tühjem ääremaa, seda lihtsam seal maid ja metsi, hooneid ja mereranda kokku ahmida.

Teisele kohale paneksin ma kavaluse (nihveldamise). See oli ju päris nutikalt tehtud, kuidas Metsküla koolilastele riigilt ette nähtud pearaha mujale suunati. (Või oli see hoopis Lääneranna vallavolikogu rumalus: nähtud ülekohus puudutab juba väga paljude inimeste õiglustunnet ja ülestõusu vaim on hakanud levima üle Eesti ja võib ükskord ka Lihulasse jõuda.)

Kolmas lohepea tundub olevat rumaluse nägu, näiteks Metsküla kooli on tahetud ju varemgi kaotada ja Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) üliõpilaste Madis Veltmani ja Ingrid Teesalu 2012. aasta lõputööna valminud dokumentaalfilmis „Koolitee“ kõlas argumendina seegi, et väikestes klassides peavad lapsed (küsimise hirmus!) rohkem pingutama. Et siis suureks paisutatud koolides on võimalik lõdvemalt kaasa lohiseda! (Kas mingi osa riigikogu ja volikogude tuimadest käetõstjatest on nendesamade suurte koolide konveiertoodang?)