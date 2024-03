Pärnakad teenisid B-liigas võistkondliku hõbeda

A-liigas, kus kuus tiimi mängivad teineteisega kolm korda, on kahe ringi järel liider tiitlikaitsja Druva, mille ridadesse kuulub pärnakatest Olavi Oja. Druval on kahe ringi järel 125,96 punkti ja teisel kohal asuvat Ekspromti edestatakse 5,57 punktiga. Kolmandal kohal on 120,04 punktiga Rakvere tiim. Pärnakatest osalevad A-liigas veel Martin Maasik ja Karl Markus Pruul, kelle võistkond Think King on 74,93 punktiga viiendal kohal.