Loodusvaatlus ⟩ Eripalgeline kevad: mõnes metsatukas vajub põlvini lumme, teisal toimetavad vilkalt kuklased

Mõned metsanurgad on endiselt talvise ilmega.

Kuigi lumekraanid on juba mõnda aega roostes olnud, leidub paikades, kuhu päikese võim veel ei ulatu, endiselt küll nii jäist lund kui varjulisematel põllulappidel päris jääd. Lumised on metsatukadki, ühes neist küündis valge vaip suisa üle põlvede. Kord kandis ja järgmisel sammul vajus jalg sügavasse valgesse. Võib arvata, et lund või jääd leiab puistutest veel aprilli alguseski.