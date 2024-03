Ukraina suuruselt teisest linnast Harkivist tulnud Tatjana hindab pisikese Pärnu rahu. Üheksa-aastane Daniel on linna omaks võtnud: tal on siin huviringid, sõbrad.

Larysa Tryzna ja Tatjana Podolska põgenesid lastega koos Ukraina sõjaõuduste eest. Nad ei arvanud, et on ära kauem kui mõne nädala. Nüüdseks on nende ajutine, plaanideta elu siin Eestis kestnud kaks aastat.