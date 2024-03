Pildid ⟩ Sindi-Lodja silla ehituses leidub veel palju lahtisi otsi

Sindi-Lodja sild, mis viib sõidukid ja jalakäijad üle Reiu jõe, on ajale jalgu jäänud ja muutub üha ohtlikumaks. Sild on omal ajal projekteeritud nii, et seda saaks ületada 15tonnine teerull. Ent tänapäeval peavad seda teed läbima kümneid kordi raskemad masinad ühes veostega.