Silvia Paluoja ⟩ Emakeel lämbub võsainglaste suus

Taas on põhjust majad lipuehtida, sest 14. märtsi kui emakeelepäeva kuulutas riigikogu 1999. aastal riiklikuks tähtpäevaks. Ja taas on põhjust rõõmustada nende üle, kes väärtustavad ilusat eesti keelt, ning nördida nende pärast, kelle kõnepruugis ja kasutuses see lämbub. Isegi Eesti Vabariigi sünnilinna Pärnu südames häbenetakse riigikeelt, äride omanikud arvavad ilmselt, et matsidel pole nende cool style'i, beauty salon'i, pizza ja nii edasi juurde asja isegi siis, kui uksel ilutseb tulikirjas «Open».