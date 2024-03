Tervisekassa juhi Rain Laane kommentaari järgi on arstiabiga rahulolu tugevas seoses raviteenuse kättesaadavusega. “Inimeste nõudlus tervishoiuteenuste järele on suurem, kui me praegu pakkuda suudame. Ühelt poolt on takistuseks see, et praeguse tervishoiu rahastusega suudamegi katta vaid 94 protsenti ravivajadusest. Teisalt süvendab kättesaadavuse probleemi tervishoiutöötajate puudus, millele kiireid lahendusi ei ole,” nentis ta.