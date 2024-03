GALERII ⟩ Sõnasepp Helle Kirsi ja kunstnik Pusa avaldasid lastele saladuse

Suurim uudis oli Kirsi ja Pusa uus raamat. See aastaid käsikirjana seisnud raamat loodeti õpilastega kohtumise ajaks valmis saada, kuid siiski läheb veel mõni nädal, enne kui teos “Tähtsad täpid” trükivalgust näeb. Kujundus on aga valmis ja autorid näitasid suurendatud-prinditud külgi lastelegi. Pildid ja tekstid läbisid säärase eelesitluse edukalt: naerupahvakuid ja kaasahõikeid jagus. Raamat koosneb sõnamängudest, mis tekivad, kui tähtedelt täpid ära võtta või peale panna. Tähendused ja pildid muutuvad sel moel mängides naljakaks ja absurdsekski. Näiteks saab lausest “Minu isa on tööl” hoopis “Minu isa on tool” või “Härjad lasti karjamaale” muutub “Harjad lasti karjamaale”. Väikesi kuulajaid ajas naerma ka mõte süüa praetud lõhe asemel praetud lohet. Samasuguseid lõbusaid tähemänge on uues raamatus 36 lehe jagu. Pusa avaldas, et neid on rohkemgi, aga kaante vahele kõik ei mahu.