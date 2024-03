"Õnne soovin to you"-st "mdea"-ni ehk Kuidas lapsed keelt segavad ja lühendavad

Kümneaastane osutab kooli kaasa pakitud toidukotile ja teatab: “Siin bag’is on food’id, mis ma kaasa get’tin.” Kuueaastane laps küsib räämas majast möödudes: “Kas see maja on abandoned?” Kolmeaastane laulab sünnipäeva puhul: “Õnne soovin to you, õnne soovin to you!”