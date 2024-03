Taskuhääling ⟩ Saarde vallavanem Raivo Ott: Olen sündinud-kasvanud Lõuna-Eesti kuplite vahel

Kilingi-Nõmme gümnaasiumiga on asjad nii kaugel, et meil on välja kuulutatud riigihange ja võimalikud ehitajad käivad juba olukorraga tutvumas.

Kuidas on teil lood koolihoonete remondiga, mis enamasti on väga kulukas. Kilingi-Nõmme gümnaasiumiga teil vist mingi plaan on?

Kilingi-Nõmme gümnaasiumiga on asjad nii kaugel, et meil on välja kuulutatud riigihange ja võimalikud ehitajad käivad juba olukorraga tutvumas. Kui ma ei eksi, siis juba 27. märtsil on meil pakkumiste esitamise tähtaeg. Siis selgub, milline on ehitushind ja meie võimekus, aga plaanis on see rekonstrueerimine ära teha.

On see kapitaalne ümberehitus või värskenduskuur?

Ikka kapitaalne. Eelkõige on seal energiatõhususe teema. Seal projektis on ventilatsioon, küttesüsteemid, ruumide paigutus.

Kuidas teie võtsite vastu uudise, et gümnaasiume võiks koomale tõmmata siin Eestimaa peal?

Minister (haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, toim) külastas jaanuaris Kilingi-Nõmme ja Surju kooli. See (gümnaasiumivõrgu korrastamise, toim) protsess alles käib, aga loomulikult see ei meeldi. Arvestades meie rahvaarvu ja ainukest linna Kilingi-Nõmmet, kus on 1532 inimest. Kui me nüüd sealt gümnaasiumiastme ära võtame, on väga raske hinnata, mis sellega hiljem kaasneb, kui me laseme noored inimesed gümnaasiumiastmest minema.