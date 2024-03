Andke üles toit, mis teeb õnnelikuks

"Tasakaalustatud toitumine on üks vaimse tervise vitamiine, sest see, mida, millal ja kui palju sööme, mõjutab meie meeleolu. Samuti on leitud, et toidu jagamine võib tugevdada sotsiaalseid suhteid ja luua sügavamaid sidemeid," rääkis portaali tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa. "Ühised toiduvalmistamise ja einestamise kogemused võivad tugevdada meie vaimset tervist, suurendades tunnet, et kuulume kogukonda ja oleme armastatud."