Vändra kunstigaleriis näeb kevadel Jüri Arraku loomingut

Pisut ootamatud on kunstniku väikeseformaadilised maalid, mida kunstnik viljeles puhtalt ruumipuuduse sunnil, sest õhtutundidel kodus polnud võimalik suuremaid õlimaale teha. Õlimaalidele on omane jõuline ja tugev käekiri. Maalikunst ei olnud kunstnikule võõras, sest tarbekunsti õppides oli just maal ja joonistamine see, mida õpiti, kuigi tunduvalt erinevalt kui kujutavas kunstis. Õlimaalija ning graafikuna on Arrak nimetanud ennast iseõppijaks, see võiski panna aluse tema väga isikupärasele käekirjale. Graafilised joonistused on värvidega muudetud õhulisemaks ja helgemaks.