Andrei Korobeinik ⟩ Automaks kui Eesti majanduse pidur

Erinevalt Reformierakonnast peab Keskerakond oluliseks, et kriiside ajal tuleb riik inimestele ja äridele appi, vähendades ühiskonnas ebavõrdsust ja tagades majanduskasvu. Jah, toetused on kulukad, kuid majanduskriisi ajal on need investeeringki. Kui tehast kinni ei panda, jätkavad sajad inimesed seal töötamist majanduskasvu kätte jõudeski. Kui tehas uksed suleb, satuvad paljud töötajad töötukassasse.