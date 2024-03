Noored laskurid jõudsid Eesti esivõistlustel pjedestaalile

«Tulemus pole võib-olla nii hea, kui Markus ise lootis, aga medal on medal,» rääkis hõbeda võitnud, Koongas elava 13aastase laskja treenerist isa Kristo Minn, kelle jutu järgi lootis poeg püstitada Eesti rekordi, mis jäi üheksa silma kaugusele. «Treeningul on ta mitu korda nii palju lasknud, aga võistluspingega on seda keerulisem teha.»