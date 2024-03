Kindlasti võib öelda, et see on olnud üks keerulisemaid aastaid, sest juba eelmise istungjärgu alguses seisis riigikogu silmitsi ulatusliku obstruktsiooniga. See oli erakordne selles mõttes, et obstruktsioon ehk takistus ei hõlmanud ainult üksikuid eelnõusid ja otsuseid, vaid riigikogu tööd tervikuna.

See pani riigikogu juhatuse väga suure surve alla, sest juhatus peab vastutama, et riigikogu töö oleks tagatud. Juhatus võttis selleks vastu vastavad otsused. Opositsioonile see ei meeldinud ja mitmel korral pöörduti kohtu poole, aga nüüd oleme olukorras, kus kohus on korduvalt rõhutanud, et riigikogu enesekorraldusõigus on väga suur. See annab ka riigikogu juhatusele suure õiguse lahendada just reguleerimata kodukorraküsimusi, kui need tekivad.

Riigikohus on öelnud väga selgelt, et riigikohtus kaitstav hüve ei ole riigikogu liikme mandaadist tulenevate õiguste kuritarvitamine. Teisisõnu: ülemäärase obstruktsiooni puhul ei ole selle õigustuseks mõtet riigikohtust abi otsida.