Loodusvaatlus ⟩ Astronoomilise kevade saabumine

Ja pärale ongi jõudnud astronoomiline kevad! Eks see kinnitab, et nüüd ongi siis kevad, isegi kui aknatagune lumesadu või mõni sombune ja pime novembrihõnguline õhtu muu mulje jätavad. Aga just nimelt sügisesi päevi on nädalasse mahtunud mitu ja need suunasid isegi innukaid kevadekuulutajaid laulmise asemel toiduotsingutele.