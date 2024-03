Taskuhääling ⟩ Kodumaakond on kriisideks valmistumisel alles poolel teel

Kriisideks tuleb ette valmistada juhtimisstruktuurid, samuti anda väljaõpe. Tuleb tegelda kaasamise ja koostööga. Just kohalik omavalitsus ongi kriisiajal see koostööorganisatsioon. Väga oluline on eri poolte kaasamine. Enamasti on see vägagi erinev sellest, mida sõjalistes struktuurides näeme, kus kogu süsteem on üles ehitatud püramiidsel ja hierarhilisel kujul. Kohalikus omavalitsuses toimetatakse ikka eelkõige veenmise, kaasamise ja üksteise motiveerimise abil.

Kuidas peab omavalitsus kriisideks valmistuma ja mida on Pärnu selleks teinud?

Lumiste: Üks ülesandeid on toimepidevus kriisis. Näiteks elektriga varustatus. Selleks tehakse majadele ühendus generaatoritega ja ostetakse siis päästeameti abiga generaatorid. See on üks väike samm. Kriisitaristus on veel olulised varjumiskohad.

Siis on kerksuskeskused, mis on olnud hea initsiatiiv päästeametilt ja võimaldab inimestel kriisi korral ühest kohast ja kogukonnakeskselt kätte saada elutähtsa informatsiooni ja juhtnöörid, kuidas käituda, vajadusel väikese toetuse ja näiteks telefoni ära laadida.

Kas Pärnus on kerksuskeskus?

Lumiste: Jah, neid on loomisel tervelt kuus. Kõiki alles rajatakse, kuid üks koht, mida Pärnu linna veebilehelt ka näeb, on linnavalitsuse hoone. Juhul kui mingi ulatuslikum kriis tuleb, on see kindel koht, kus omavalitsuse töötajad inimestele vajalikku infot jagavad, antakse suuniseid ja juhatatakse edasi abi saama.

Mis need kerksuskeskused täpselt on ja kas neid luuakse kõikjal riigis?