Galerii ⟩ Balti meremeeste leiutatud mäng tõi Pärnusse kirju koroonasõprade seltskonna

Novus ehk lätipäraselt novuss on meie lõunanaabrite koroona ja rahvusvaheliselt nimetataksegi seda spordiala just lätipäraselt.

Eestlastele tuntud koroona erineb novusest mängulaua suuruse tõttu. Ajalooliselt olid koroona mängulaua mõõtmed 100×100 sentimeetrit nagu praegusel novuselaualgi, mis on rahva seas tuntud kui Läti laud. Praegu kasutuses Eesti koroonalaudade mõõtmed on 108×108 sentimeetrit ehk need on pisut suuremad kui naabrite analoogid.

Samuti erinevad augud, mis asetsevad nurkades, kuhu nupud kii ja kaba abil lüüa tuleb. Novuses on augu diameeter kümme ja koroonas 8,5 sentimeetrit. See teeb koroonamängu pisut keerulisemaks: näiteks ei suudeta kõiki vastase kaheksat mängunuppu mitu geimi järjest ära lüüa. Novuses juhtub aga tihti, et mõlemad mängijad löövad aukudesse kõik oma nupud ja eksimus löögil võib viia kiirelt kaotuseni. Ette tuleb sedagi, et mõlemad mängijad on nii osavad ja võrdsed, et kiire nuppude aukulöömise järel peab punktisaaja selgitama ümbermänguga.