Nädalast jäi kõlama ⟩ Unistus ministritoolist

Oletus tulenes Kallase Delfile öeldust, et ministrikandidaat on olemas ja tegemist on inimesega, kellel juriidiline haridus: Kivimägi on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduse eriala cum laude. Teada on seegi, et Kivimägile pakuti pärast mulluseid valimisi just justiitsministri kohta, kuid toona ta keeldus.