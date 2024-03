PIKK INTERVJUU ⟩ Suure südamega mängujuht Isaiah Hart: Ma ei pruugi enam kunagi korvpalli mängida

Tunnise intervjuu käigus saan kinnitust, et Hart on väga hea inimene. Siiras. Suure südamega … ja nagu jutust välja tuleb, siis liigagi suurega. Ehkki 24aastase palluri tervise ja edasise sportlaskarjääri kohal ripuvad suured küsimärgid, jutustab atleet endast pealtnäha muretult. Kirglikult, sära silmis. Vähemalt kümnel korral purskab niimoodi naerma, et vajab jätkamiseks aega.

Võtnud kohvikus istet, kulgeb kahe korvpallifanaatiku vestlus automaatselt sinavormis.

Kas sul niisuguse ilmaga õues külm pole?

Enam mitte, ma olen sellise ilmaga juba harjunud. Eile (esmaspäeval, M. P.) oli palju külmem ja tuulisem, siis midagi tundsin.

Mäletan, et kui ma esimest korda Eestisse jõudsin, oli paks lumi maas ja mul polnud samamoodi jopet. Sammusin dressikaga Johni (meeskonna juht Johan Kärp, M. P.) ja tema abikaasa Marikka juurde ja nad leidsid mulle mingi lastejope, mida alguses kandsin. (Naerab.) Nad ütlesid, et «ei-ei, ilma talvejopeta me siin ringi ei käi».

Kas pärast ülikooli oli seegi võimalus, et sinust ei saagi profikorvpallurit ja hakkad tegema hoopis midagi muud?